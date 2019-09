Nabestaande gezinsdrama Dordrecht: Vader was geen agressief persoon

De straat ligt er op de ochtend na het familiedrama verlaten bij. Alleen een rood-wit lint en een politieagent herinneren aan het drama dat gisteravond in de woning aan de Heimerstein plaatsvond. Buurtbewoonster Saskia Hesselink kan het allemaal nog niet bevatten. ,,Zo onwerkelijk wat zich in dat huis heeft afgespeeld’’, zegt ze. ,,Maar je weet niet wat er in die man zijn hoofd is omgegaan.”



De vrouw doelt op de vermoedelijke schutter Wendell C.; de 35-jarige vader van de overleden kinderen (8 en 12 jaar) die naar verluidt in scheiding lag met hun eveneens omgekomen moeder Maryori (27). Zijn nabestaanden tasten ook in het duister, meldt een familielid. Er waren volgens diegene geen aanwijzingen dat het slecht zou gaan met de man, die politieagent was in Rotterdam.



,,Hij was een hele rustige, lieve man die altijd lief was voor zijn kinderen”, klinkt het. ,,Hoe het zo uit de hand kon lopen, is voor ons ook een belangrijke vraag. Ik heb er geen antwoord op. Hij was geen agressief persoon. Het is zo triest. Niemand hier kan het geloven.”

Quote Zoals onze speelsters zeggen: lieve Nicolle, jij wordt een sterretje aan de hemel Voetbalclub

Verslagenheid op club

Het drama is ook bij voetbalclub Wieldrecht hard aangekomen. De moeder en het 12-jarige meisje Nicolle speelden daar al langere tijd. ‘Met grote verslagenheid hebben wij vanavond kennis genomen van het gezinsdrama op de Heimerstein’, laat het bestuur vandaag op de site weten. ‘Onze gedachten en ons medeleven zijn bij een ieder die hierbij betrokken is, de familie op welke wijze dan ook kent, ouder van, speelster, dochters van... Dit valt met geen pen te beschrijven.’

De wedstrijden van donderdag en zaterdag van het damesteam en van de meisjes onder dertien gaan niet door. Teamgenoten van Nicolle reageren verdrietig. ‘Woorden schieten tekort. Zoals onze speelsters zeggen: lieve Nicolle, jij wordt een sterretje aan de hemel’, valt te lezen op de Facebookpagina van de club.

School verbijsterd

Op de school van het jongste slachtoffertje (8) is de verslagenheid eveneens groot. Volgens Jitze Ramaker, voorzitter van het college van bestuur van de scholenstichting H3O, is de sfeer op Het Kristal bedrukt en verdrietig.

Het 8-jarige kind zat in groep vijf van de school op een steenworp afstand van het huis waar het drama gisteravond plaatsvond. Ramaker kwam direct naar de school nadat hij op de hoogte was gebracht. Daarna is het verdrietige nieuws gedeeld met alle leerkrachten en ouders van de school. De meeste leerkrachten, op één na, kwamen daarna naar Het Kristal.

,,We hebben een protocol voor dit soort gebeurtenissen en dat is in werking gesteld”, aldus Ramaker. ,,We hebben vandaag een dubbele bezetting. Ook alle leraren en leraressen die vrij waren, hebben zich toch gemeld. Ook is er slachtofferhulp en een schoolmaatschappelijk werkster op school. Er zal veel worden gepraat met de kinderen.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Aangeslagen

Directeur Lucien Verhoef van het Insula College, waar de 12-jarige Nicolle op school zat, laat weten dat alle aandacht naar de opvang van de leerlingen gaat en dan vooral naar haar eigen klas. Het oudste meisje was net begonnen op de middelbare school.

Ze zat in de brugklas en had net de introductieweek achter de rug. Het docententeam, dat haar in korte tijd had leren kennen, is ook erg aangeslagen, aldus de directeur. Slachtofferhulp is aanwezig. Alle klassen beginnen de dag met een mentoruur om bij de tragische gebeurtenis stil te staan.

Quote De leerkrach­ten hebben dit nooit eerder meegemaakt Jytte Reichert, Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp

Slachtofferhulp Nederland is een dag na de tragische gebeurtenis op beide scholen aanwezig. ,,We gaan met leerkrachten in gesprek en proberen ze te begeleiden. Zij hebben dit nooit eerder meegemaakt”, zei woordvoerster Jytte Reichert. ,,Tevens proberen we de betrokken ouders op te vangen. Het is belangrijk zoveel mogelijk het dagelijkse ritme aan te houden en het gesprek aan te gaan met de kinderen.”

Een aantal betrokken gezinnen die dichtbij de overledenen stonden, wordt ondersteund door Slachtofferhulp Nederland, dat ook ooggetuigen opving op het politiebureau.

Impact op politie

De politie in Rotterdam reageert eveneens verbijsterd op de gebeurtenissen. ,,Het incident heeft heel veel impact”, zegt een woordvoerster. ,,Niet alleen op collega’s, maar op iedereen: familie, buren.” Het familiedrama leeft volgens haar enorm onder collega’s van de overleden agent. ,,Collega’s uiten dit naar elkaar en praten erover. Iedereen doet dat op zijn eigen manier.”

Waar de agent precies werkte, is onduidelijk. Omdat hij onder de eenheid Rotterdam viel, kan hij zowel in Dordrecht als in Rotterdam en omstreken zijn ingezet. Of Wendell C. zijn dienstwapen heeft gebruikt, is nog onduidelijk. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het drama. Dat is gebruikelijk als een agent betrokken is bij een incident met een vuurwapen.

Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie is vandaag aanwezig bij een bijeenkomst voor de collega’s van de agent. Samen met de politiechef van de Rotterdamse politie zal hij betrokken collega’s steunen.