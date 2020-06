Nabestaande zaak-Thijs H. spreekt: ‘Rug recht, zou m’n moeder zeggen’

Het strafdossier ligt in de hoek van de kamer, gekleurde papiertjes steken uit de honderden pagina’s. Het zijn bijna overbodige geheugensteuntjes, sommige passages staan op het netvlies gebrand: ,,Ik heb het nu twee keer doorgelezen”, zegt Carla, de dochter van Diny, de 63-jarige vrouw uit Heerlen die 7 mei vorig jaar doodgestoken werd toen ze haar hond uitliet op de Brunssummerheide. Diny was een van de drie slachtoffers die Thijs H. maakte, ook Etsuko uit Den Haag (56) en Frans (68) uit Hoensbroek werden door hem aangevallen tijdens een ronde met hun hond.

De drievoudige moord schokte het land, liet families in diepe rouw achter. Vandaag is de eerste inhoudelijke zitting, psychiaters van het Pieter Baan Centrum adviseren H. ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’ te verklaren (waardoor hij geen celstraf zou krijgen). Maar er zijn twijfels of hij voortdurend psychotisch was. ,,Het is niet aan mij om daarover te oordelen”, zegt Carla. ,,Ik ben geen psycholoog. Maar ik denk dat er keuzemomenten waren. Er zijn te veel losse eindjes.”

Een jaar lang stonden de levens van Carla en haar naasten op pauze, sinds januari krabbelt ze weer op. Eèn keer wil ze over de zaak spreken: ,,De komende dagen draait het alleen om Thijs, maar er zijn ook slachtoffers in dit vreselijke drama.”