Nabestaanden Carlo verrast dat vier verdachten naar huis mogen, alleen Sanil B. blijft in cel

Vier van de vijf gedetineerde verdachten in de Mallorcazaak komen op vrije voeten. Het gerechtshof in Leeuwarden besloot maandag dat ze de inhoudelijke behandeling van hun hoger beroep in vrijheid mogen afwachten, terwijl hoofdverdachte Sanil B. als enige vast blijft zitten. De nabestaanden van Carlo Heuvelman zijn verrast.

De nabestaanden van Carlo Heuvelman reageren ‘enigszins verrast en ook teleurgesteld’ op de beslissing van het hof in Leeuwarden om vier van de vijf verdachten vrij te laten door hun voorarrest te schorsen.

Lees ook Verdachten van doodschoppen Carlo Heuvelman op Mallorca willen nieuwe getuigenverklaring afleggen

Slachtofferadvocaat Edwin Bosch zegt in een reactie dat hij de familie op de hoogte heeft gebracht van de beslissing. ,,Een aantal maanden geleden oordeelde het hof nog de voorlopige hechtenis van de verdachten te verlengen. Voor zover we kunnen nagaan is er in de tussentijd eigenlijk niets veranderd. Het enige nieuwe is dat er gekoerst wordt op een inhoudelijke behandeling in december, maar dat is ook niet anders dan begin dit jaar bekend was. In die zin heeft het hen verrast”, zegt Bosch.

Hilversummers Daan van S. (20), Mees T. (19) en Kaan B. (20) gaven afgelopen donderdag bij de start van het hoger beroep aan dat ze de celstraffen van dertig maanden voor het uitgaansgeweld op Mallorca in de zomer van 2021 te hoog vinden en dat ze graag naar huis willen om hun studie of werk op te pakken. Hein B. (19) was afgelopen week de enige die geen verzoek deed over zijn voorarrest.

,,Dat het hof nu de voorlopige hechtenis schorst bij vier verdachten betekent niet dat aan deze verdachten niet opnieuw een gevangenisstraf kan worden opgelegd”, heeft het hof gezegd. ,,Daarover wordt beslist na de inhoudelijke behandeling van de zaak.”

Onbevredigend

Hoofdverdachte Sanil B. (21) werd vorig jaar door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot een celstraf van zeven jaar voor het medeplegen van doodslag op Heuvelman en twee pogingen tot doodslag. Ook hij deed een poging het voorarrest te laten schorsen, zodat hij zijn studie kan hervatten. ,,Ik ben ten onrechte veroordeeld voor de dood van Carlo”, zei hij. Zijn advocaat, Anis Boumanjal, noemt de beslissing van het hof onbevredigend.

Boumanjal: ,,Leidend voor het hof zijn de veroordelingen in het vonnis. De uitgangspunten voor mijn cliënt zijn anders dan bij de medeverdachten, die niet zijn veroordeeld voor de dood van Carlo. Het is onbevredigend, maar vanuit juridisch perspectief wel te billijken.”

Het gerechtshof in Leeuwarden wil vanaf 4 december het hoger beroep van de Mallorcazaak inhoudelijk behandelen. Het hof trekt daar drie weken voor uit. Op 17 mei is de volgende zitting en dan maakt het hof bekend welke onderzoekswensen worden gehonoreerd.

Excessief uitgaansgeweld

De zaak draait om de dood van Carlo Heuvelman in juli 2021 op het Spaanse eiland Mallorca. De 27-jarige Waddinxvener kwam toen om het leven als gevolg van ‘zinloos en excessief uitgaansgeweld’, stelde het OM eerder. Hij werd op de boulevard van badplaats El Arenal op Mallorca op zijn hoofd geslagen en viel op straat. Daarna werd hij meerdere keren tegen zijn hoofd en bovenlichaam geschopt. Hij raakte buiten bewustzijn en overleed vier dagen later.

Alle verdachten ontkennen iets met de dood van Heuvelman te maken te hebben. Het OM is ervan overtuigd dat minstens een van de verdachten meer moet weten over die fatale avond dan tot nu toe gedeeld is en hoopt tijdens het hoger beroep meer duidelijkheid te kunnen krijgen over wie welke rol gespeeld heeft. Volgens het OM ‘is het proces van waarheidsvinding nog niet volledig’.

Sanil B. werd in november door de rechtbank veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij werd als enige van de Hilversumse vriendengroep veroordeeld voor doodslag. Op zijn linkerschoen was een DNA-spoor van het slachtoffer gevonden.

Het Openbaar Ministerie had zich tegen de voorlopige vrijlating verzet. ,,We hadden het liever anders gezien. We stellen nog steeds dat sprake is geweest van zinloos en excessief uitgaansgeweld. Nabestaanden, slachtoffers en de samenleving zijn daardoor ernstig geschokt”, zegt een woordvoerster.

Hoofdverdachte zeer teleurgesteld over vonnis Mallorca-zaak: