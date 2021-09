Nabestaanden in tranen: ‘Vaderdag is een van de verschrikkelijkste dagen van het jaar’

MH17-proces / videoDe rechtbank op Schiphol hervatte vandaag het MH17-strafproces met de slachtofferverklaringen van nabestaanden. Ze deelden emotionele verhalen over boosheid, frustratie, haat en angst. Maar bovenal verhalen over het intense gemis van de slachtoffers en hoe de ramp hun leven verwoestte.

Een voor een worden de nabestaanden door hun advocaat naar de rechtszaal begeleid. Ze lezen hun slachtofferverklaring voor, terwijl op het videoscherm foto’s van hun omgekomen dierbaren geprojecteerd worden. De een praat rustig en beheerst, de ander met trillende stem, vechtend tegen de tranen die op vele momenten onverbiddelijk opkomen.



De nabestaanden vertellen hoe het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014 en de dood van 298 inzittenden hun leven voorgoed veranderde.

Volledig scherm Ria van der Steen bij de rechtbank op Schiphol. © REUTERS

Ria van der Steen heeft lang naar dit moment toegeleefd. Zij is de eerste die rond 10.30 uur ‘s ochtends het woord richt tot de rechters. Ze opent in stijl: in het Russisch, met een citaat uit ‘De Goelag Archipel’ van de Russische schrijver Aleksandr Solzjenitsyn. Voor de ‘meeluisteraars van het Russisch regime’. ,,Ze liegen. We weten dat ze liegen. En zij weten dat wij weten dat ze liegen’', citeert ze Solzjenitsyn.

Het afgelopen anderhalf jaar heeft ze tandenknarsend het verweer van de verdediging aangehoord. ,,Liegen en bedriegen is een tactiek in dit kat-en-muisspel’', zegt ze. ,,Ik zit vol haatgevoelens, wrok, boosheid en angst. Angst voor het niet krijgen van gerechtigheid. Boosheid en frustraties over het niet nemen van verantwoordelijkheid door de verantwoordelijken.’’

Volledig scherm Ria van der Steen begon haar verklaring met een citaat in het Russisch. © REUTERS

Geen politieke boodschap

Ria is er niet om een politieke boodschap te verkondigen. Ook niet om de verdachten - Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Chartsjenko - toe te spreken. Die zijn het hele proces immers afwezig. ,,Ik sta hier voor mijn vader, zijn lieve vrouw - mijn stiefmoeder - en voor mezelf.’'

Ze vertelt over nachtmerries waarin ze op de rampplek tussen de wrakstukken en lichamen, in de geur van brand en dood, zoekt naar haar vader Jan van der Steen en stiefmoeder Neeltje Voorham. Haar vader werd pas maanden na de ramp geïdentificeerd. ,,Hij was 2 meter lang. Ik kreeg slechts een stukje bot van 2 centimeter’', zegt ze.

Volledig scherm James en Vanessa Rizk met hun ouders Albert en Maree. © Privebeeld

,,Ik weet dat ze gestorven zijn en dat ik niet meer van ze terugkrijg. Ik kan alleen een punt achter mijn afscheid nemen zetten als de verantwoordelijken voor hun dood worden aangewezen als de daders. Daar is mijn hoop op gevestigd.’’

‘Barbaarse daad’

Acht nabestaanden maken deze dag gebruik van hun spreekrecht. Hun verhalen zijn een aanklacht tegen de daders, die zij indirect aanspreken op hun ‘barbaarse daad’, in de hoop dat de boodschap hen via de livestream zal bereiken.

,,Zeven jaar geleden hebben jullie mijn familie gebroken op de meest verschrikkelijke manier die denkbaar is’', zegt Vanessa Rizk - zij en haar broer James verloren hun ouders Albert en Maree, die op de terugweg waren van ‘een welverdiende vakantie’ - via een videoverbinding vanuit Australië. . ,,Maar jullie zullen mij nooit kapot krijgen.’'

Volledig scherm Robbert van Heijningen sprak over vergeving. © Niels de Vries

Robbert van Heijningen doet een handreiking naar de verdachten. ,,Vergeven maar niet vergeten. Een straf is voor ons minder van belang, maar dat betekent niet dat een veroordeling achterwege kan blijven. Ik hoop ooit de vliegramp achter mij te laten in de wetenschap dat recht is gedaan aan de slachtoffers.’'

De nabestaanden vertellen over hun eigen nachtmerries, angsten, EMDR-therapieën om trauma’s te verwerken en afgebroken carrières. Over de dag dat hun leven instortte, het slopende proces van identificatie, repatriëring van stoffelijke resten en uitvaarten.

Plukje haar

,,Ik had haar graag nog even willen zien en vasthouden’', zegt Fieke Meijer, zus van de omgekomen Sascha. ,,We hadden niet meer dan een dichte kist, een plukje haar en een ketting. Het is zo oneerlijk dat ze op deze manier op haar 24ste uit het leven is gerukt.’'

Volledig scherm Fieke Meijer vertelt in tranen over het verlies van haar zus Sascha: 'Het is zo oneerlijk'. © ADR

Volledig scherm Sascha Meijer. © BNNVARA

Sander Essers verloor zijn broer Peter, diens vrouw Jolette Nuesink en hun kinderen Emma en Valentijn. ,,Het verdriet om Peters afgehakte leven speelt vaak op’', zegt hij. ,,De mogelijkheid om met mijn broer te reflecteren op onze jeugd en ons leven is afgesneden. De aanslag heeft mijn leven en levensdroom veranderd en stroperig gemaakt.’'

‘Wat als...’

De verhalen zijn ook een eerbetoon aan hun dierbaren, die ze voor de rechtbank een gezicht en een stem geven. En verhalen over het gemis en verwoeste toekomstplannen. ‘Wat als...’ is de titel van het gedicht waarmee Essers zijn verklaring opent.

,,Ik vind het in en in triest dat Peter niet heeft kunnen doen wat hij het grootste deel van zijn leven graag wilde doen: zeezeilen. Dat was zijn grote passie. Zijn gezin en werk gingen altijd voor. Als ik het iemand gunde om eindelijk te genieten van het zeezeilen, dan was hij het wel.’'

Twintig minuten voor het gezin aan boord ging van vlucht MH17 belde zijn broer. ,,Hij was doodsbang omdat ze over oorlogsgebied in Oekraïne vlogen. Hij zei: ‘Sander, ik ben bang dat ik niet meer levend terugkom.’ Hij vroeg me indringend om raad of hij aan boord moest gaan. Hij moet met een zwaar gemoed en samengeknepen billen in het vliegtuig hebben gezeten.’'

Volledig scherm Bij nabestaande Peter van der Meer werden zijn drie dochters Sophie (12), Fleur (10) en Bente (7) abrupt uit zijn leven gerukt. © Videostill

Bij nabestaande Peter van der Meer werden dochters Sophie (12), Fleur (10) en Bente (7) abrupt uit zijn leven gerukt. Ze gingen met hun moeder Ingrid Meijer - zijn ex-vrouw - op vakantie.

Het proces van identificatie was slopend. Van der Meer opende de kisten om zijn dochters nog te zien. Fleur was opgezwollen, maar herkenbaar. Sophie had haar beugel en vlecht nog in. Bente herkende hij aan de moedervlek op haar been. Haar lichaam was redelijk intact. ,,Ze is als een vlindertje naar beneden gefladderd, zei mijn moeder’', zegt hij.

Troost

,,In één klap was ik alles kwijt. Mijn leven, mijn toekomst. Alles stond stil. De stilte wordt steeds stiller. Het verdriet doet elke dag weer pijn. Het enige dat troost kan bieden is het hoe en waarom van de ramp. Ik wil gerechtigheid en ik wil dat mijn dochters nooit vergeten worden maar altijd zullen voortleven.’'

Van der Meer vertelt hoe zijn leven stilstaat sinds de ramp. Sinterklaas viert hij niet meer. ,,Dat is een kinderfeest en ik heb geen kinderen meer. En Vaderdag is een van de verschrikkelijkste dagen van het jaar. We vieren alleen nog de geboortedagen van de meisjes, want ze worden nooit meer ouder. Ik heb ze niet zien groeien, stralen en de wereld zien ontdekken’', zegt hij tegen de rechters.

,,Ik ben bang voor wat er nog gaat komen. Alle herinneringen die ik nog had willen maken, komen niet meer. Ik zie ze niet trouwen, ik krijg geen kleinkinderen meer. Hoe kom ik de rest van mijn leven door? Mijn verdriet wordt niet minder en het gat dat ze achterlaten wordt alsmaar groter. Ik wil de waarheid boven tafel. Wie zit er achter de dood van mijn lieve dochters?’'

Dinsdag gaat het MH17-proces verder met de getuigenissen van nabestaanden. De komende drie weken doen in totaal 91 nabestaanden hun verhaal.

Kijk hier onze video's over de ramp met de MH17: