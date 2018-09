Nabestaanden overleden Nederlander: zaak Franse politie stinkt

De Franse politie vertelt niet de waarheid over de dood van een Nederlander met tienduizenden euro's op zak , vorige week in Arras. Dat vermoeden hebben de nabestaanden van de 40-jarige man. Hij zou zelfmoord hebben gepleegd maar lijkschouwing wijst op opzet, zegt de broer van de overledene tegen deze krant.

De tweede lijkschouwing vond vandaag plaats op verzoek van de nabestaanden. Die geloven weinig van het verhaal van de politie in Arras. ,,Een stuk of vijf, zes dingen kloppen niet", zegt de broer van het slachtoffer. ,,Daarom hebben we een Franse advocaat in de arm genomen. Een goede advocaat die een paar centen kost. Maar het mag ook wat kosten. Als de waarheid maar boven tafel komt."

Restaurants

Zijn broer woonde afwisselend in Rotterdam en Portugal. Vorige week reed hij met een Portugese vriend vanuit zijn vaderland richting Nederland. De reis verliep voorspoedig totdat douaniers de wagen met de twee mannen woensdagavond lieten stoppen voor een routinecontrole bij het Noord-Franse Arras. Volgens de politie vonden de douaniers in het voertuig ruim 60.000 euro contant geld waarvoor de Nederlandse Portugees geen verklaring kon geven. Hij zou daarom gearresteerd zijn op verdenking van witwassen.

Vreemd, vindt de broer. ,,Mijn broer gaf volgens zijn Portugese vriend wél een verklaring over de herkomst van het geld. Dat was afkomstig van zijn restaurants in Portugal. Hij runde er twee in Lissabon en eentje in Porto. Mijn broer had ook papieren bij zich waaruit de herkomst van het geld bleek. Het bedrag, bestemd voor de familie in Nederland en in Kaapverdië, was bovendien veel groter dan de ruim 60.000 euro die volgens de politie in beslag werd genomen. Wat is er gebeurd met de rest van het geld?"

Quote Het geld had een legale herkomst en het in beslag genomen bedrag was bovendien veel groter dan de ruim 60.000 euro waarover de politie spreekt

Aangezien de herkomst van het geld volgens de nabestaanden volstrekt legaal was, plaatsen ze ook vraagtekens bij de arrestatie van het 40-jarige familielid. ,,Volgens onze informatie werd mijn broer niet gearresteerd op verdenking van witwassen. Op basis waarvan dan wel is ons niet bekend."

Alcohol

Volgens de politie deed het gedrag van de arrestant vermoeden dat hij onder invloed verkeerde van drank en/of alcohol. Dat laatste klopt, zegt de Portugese Nederlander. ,,Mijn broer dronk twee- tot driemaal per week stevig. Hij was echter geen alcoholist. Hoe dan ook: zijn drankgebruik kan geen aanleiding zijn geweest om hem te arresteren want de wagen was niet van hem en hij was ook niet de chauffeur maar de passagier."

Quote Drankge­bruik kan evenmin aanleiding voor arrestatie zijn geweest want mijn broer reed niet en de wagen was ook niet van hem

Volgens de Franse politie gedroeg de 40-jarige Nederlander zich tijdens het verhoor steeds vreemder en werd hij overgebracht naar het ziekenhuis toen hij mogelijke ontwenningsverschijnselen begon te vertonen. De man kreeg uit voorzorg politiebewaking om te beletten dat hij het ziekenhuis zou verlaten. Na een mislukte vluchtpoging de volgende morgen, slaagde hij er volgens een politiewoordvoerder in uit het raam van zijn ziekenhuiskamer op de derde verdieping te springen.

Aansprakelijk

De nabestaanden houden de politie aansprakelijk voor de dood van de Nederlander. ,,Als mijn broer inderdaad was gearresteerd zoals de politie beweert en extreem opgewonden was dan had ze hem moeten laten vastbinden. Dat is niet gebeurd en daarmee ging de politie in de fout. Ongeacht de oorzaak waardoor mijn broer naar beneden viel."

De politie gaat uit van een wanhoopsdaad. ,,Onzin", zegt de broer van het slachtoffer. ,,Mijn broer zou nooit zelfmoord plegen. Volgens de door ons ingeschakelde lijkschouwer is hij niet gesprongen omdat hij op zijn rug lag. Dan breek je blijkbaar andere lichaamsdelen dan bij een sprong."

Quote Mijn broer is volgens de lijkschou­wer niet uit het raam gesprongen omdat hij op zijn rug lag en dan andere lichaamsde­len had moeten breken

Zelfmoord is volgens hem ook niet waarschijnlijk gelet op het veiligheidsglas in het raam van de ziekenhuiskamer. Dat is volgens de broer zó dik dat je het niet zomaar even kapot slaat. ,,Mijn broer zou daar dan toch in zijn geslaagd door met een stoel in te beuken op de ruit. Maar in geen van de kamers op de afdeling hebben wij een stoel gezien. Bovendien moeten de twee politiebewakers voor de deur dan toch het gebeuk op de ruit hebben gehoord?"

Geduwd of gevallen

Uit de second opinion lijkschouwing bleek volgens de Portugese Nederlander ook dat zijn broer al gewond was voor zijn dood. Hoe de 40-jarige vader van een dochtertje van 4 dan wel aan zijn einde kwam? De familie ziet twee mogelijke scenario's. ,,Ofwel werd mijn broer uit het raam geduwd, ofwel is hij eruit gevallen. Wellicht tijdens een gevecht met de politiemensen die hem bewaakten."