Nabil gaf zijn slachtoffer één, heel ongelukkige, klap, maar kon hij weten dat Samir hieraan zou overlijden?

Club Blu Hoe Ibrahim Y. jarenlang de grootste club van Rotterdam kon runnen: ‘Ze haten me gewoon’

De gemeente Rotterdam vermoedde al in 2017 dat hij actief is in drugshandel. Toch kon Ibrahim Y. jarenlang de grootste club van de stad runnen, nota bene in een pand van de gemeente. Y. wordt nu verdacht van internationale drugshandel. ,,Ze zijn nog niet van me af’’, zegt hij vanuit Dubai.

6 augustus