Nachtclubs gooien uit coronaprotest de deuren open

Clubs zijn van plan op zaterdagavond 12 februari om 21.00 uur weer open te gaan. Amsterdamse nachtclubs zoals Paradiso, RADION en Sexyland staan achter de actie, maar inmiddels doen ook clubs in steden als Rotterdam, Utrecht, Groningen en Den Bosch mee. ,,Om de overheid en iedereen wakker te schudden", zegt dj en woordvoerder Joost Gimbel in een verklaring op Instagram. ,,En niet voor één nacht, maar gewoon weer elke nacht.”

Sinds het uitbreken van de coronapandemie zijn nachtclubs gesloten, op een korte versoepeling in juli vorig jaar na. Eigenaren zijn boos dat nu Nederland steeds meer van het slot gaat, er voor nachtclubs nog steeds geen perspectief is. Momenteel mag de horeca onder strenge voorwaarden tot 22.00 uur open blijven en zijn zitplaatsen verplicht. Verschillende uitbaters van clubs hebben eerder aangegeven dat die tijd voor hen niet werkbaar is. Ze kiezen er daarom voor niet open te gaan.

‘Duidelijkheid’

Dat verandert dus op 12 februari, als het aan de uitbaters ligt. Pieter de Kroon van de Amsterdamse Chicago Social Club, een van de initiatiefnemers van de actie ‘De nacht staat op’, wil vooral duidelijkheid hebben. ,,Nu de culturele sector weer opengaat, met overdag musea en ’s avonds restaurants, is er één essentieel dagdeel dat compleet buitenspel wordt gezet”, zegt De Kroon in een toelichting. ,,Het belang van de nacht wordt te vaak vergeten.”

De clubeigenaren wijzen op illegale feesten die steeds grotere vormen aannemen. Dat maakt het ‘extra wrang en haast paradoxaal’, aldus een van de initiatiefnemers. ,,Politie en burgemeesters zien dit ook en vragen het kabinet om de clubs meer ruimte te geven. Zij zien liever dat jongeren gecontroleerd samenkomen in clubs en discotheken.” De clubs zeggen voldoende middelen te hebben om de heropening veilig te laten verlopen.

Uitlaatklep

,,Als we kijken naar wat er nu in de wereld gebeurt, is dít het moment,” zegt De Kroon. ,,Onze doelgroep gaat er mentaal aan onderdoor, die hebben een uitlaatklep nodig. Die zoeken elkaar nu al op bij huisfeestjes en illegale dansfeesten. Dan kunnen mensen beter bij ons binnen staan, met een goede luchtfilterinstallatie en bewaking.”

Maandag gaat de sector nog in overleg met het ministerie van Economische Zaken. Dat gaat volgens het ministerie over ‘input verzamelen om mee te nemen naar het weegmoment voor het kabinet’. Volgens een woordvoerder zal dus geen besluit worden genomen over het gebruik van 1G in het nachtleven, waarbij alle bezoekers getest worden. ‘Coronaminister’ Ernst Kuipers zei vorige week nog in de Tweede Kamer te willen onderzoeken of de nachthoreca met het zogeheten 1G-beleid open zou kunnen.

