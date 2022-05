Nando dacht dat z’n vogels levend waren verbrand bij megafik, maar ze bleken tóch te leven: ‘Zo gelukkig’

met video Lisa is een ‘freak’, ze slikt hele zwaarden in: ‘Dat zwaard moet in één keer - hup - naar binnen’

De trapeze, die kennen we. Maar Lisa Chudalla (31) heeft een baan die zelfs in het circus opvalt. Ze is zwaardslikster. Hoe dat voelt? ,,Heb je wel eens het kontje van een ijshoorn afgebeten, waarna er een ijskoude klodder je slokdarm inschiet? Zoiets dus. Maar dan nog een tandje erger.”

