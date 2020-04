Naomi (31) is bang: ‘Patiënt met ongeneeslijke kanker krijgt natuurlijk geen voorrang’

Naomi Kanters (31) en haar man eten elk jaar beschuit met muisjes op de verjaardag van hun embryo’s. De ‘ice baby’s’, zoals Naomi ze noemt, zijn nu vier jaar. Ze liggen in de vriezer van het ziekenhuis. ,,Toen ik de diagnose borstkanker kreeg, vroeg de arts of we kinderen wilden. Ja, dat wilden we. Door de behandeling zou ik misschien onvruchtbaar worden, dus toen zijn er eicellen bij me afgenomen. Op het moment dat die punctie werd gedaan, stond ik er niet zo bij stil. Maar toen we foto’s uit het ziekenhuis kregen van de celdeling, dacht ik ‘holy fuck, dat zijn gewoon kinderen’.”