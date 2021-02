Nathalie (40) is doodziek, maar haar laatste levensfase zit vol coronaregels: ‘Dit is óók lijden’

Samen met de familie naar een restaurant? Naar Euro Disney met het hele gezin? Nog één keer met vriendinnen naar de bioscoop? Dat zit er waarschijnlijk niet in voor Nathalie Roffel, want het hele land zit op slot. Beseft de overheid wel dat de lockdown zorgt voor extra lijden bij burgers zoals zij, die in de laatste fase van hun leven zijn, vraagt de Emmeloordse zich af. Waarom geen ruimhartiger beleid als het gaat om coronamaatregelen?