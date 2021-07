Nathalie vond haar eigen ontwerp opeens terug bij Jumbo: ‘Het is gewoon gejat’

Sinds 2017 heeft Hildesheim haar eigen bedrijfje, Piece of Clay, waarmee ze keramieken producten maakt en verkoopt. Vanaf 15 euro kun je een handgemaakt exemplaar - een potje, vaasje of bord - in huis hebben. Daar gaan er, in Nederland, België en Duitsland, maandelijks zo'n 50 van over de toonbank. Beperkte oplages, want alle producten maakt de creatieve onderneemster zelf.



Hildesheim schrok dan ook behoorlijk toen, eind juli, steeds meer klanten aan haar vroegen of ze een samenwerking met supermarktketen Jumbo was aangegaan. Daar stonden potjes die verdacht veel op die van haar leken, al hadden ze een ander prijskaartje. Voor 5,99 euro kon je een potje mét plantje kopen. Een eenzelfde soort design, vrijwel hetzelfde model. ,,Wat bleek: mijn ontwerpen werden daar gewoon verkocht,” vertelt Hildesheim. ,,Qua uiterlijk zijn de potten nagenoeg identiek. Het ontwerp is gewoon gejat. Dat terwijl het mijn ontwerp is: ik heb dit mezelf aangeleerd en heb bepaalde ontwerpen bedacht. Die zijn toegankelijk voor iedereen, maar wel echt uniek.”