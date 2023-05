Nationaal Bevrijdingsvuur ontstoken door vrouwelijke WOII-veteraan (96)

Scott is de eerste vrouwelijke veteraan die het Bevrijdingsvuur ontsteekt in de Gelderse plaats bij Hotel de Wereld, waar in mei 1945 de onderhandelingen waren over de capitulatie van de Duitse bezetters. De oud-militair was actief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo zat zij bij de verbindingsdienst van het Britse leger in Portsmouth. Op en na D-Day, de geallieerde landing op de stranden van Normandië op 6 juni 1944, gaf zij berichten door aan het front.