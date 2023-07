Natte week staat voor de deur, code geel in zuidoosten om onweer en hagel

Volgens meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza gaat het om kleine buitjes her en der. Hij denkt zelfs dat het aandeel onweer zal meevallen. ,,Limburg en Gelderland zullen er het meeste van merken. Het is daar het warmst nu, dus dat kan wat gedonder geven."

In het westen zullen de buien afnemen. Later op de dag zal de zon zich er weer laten zien. Het blijft vanavond verder droog, op een lokale bui in het noorden na.

Het is kenmerkend voor de maand juli waarin het, door enkele stortbuien, op sommige plekken flink nat is geweest. ,,En dan gaat het op sommige meetplekken hard.” Qua neerslag waren de verschillen tussen regio’s groot. In het oosten en noordoosten werd het kletsnat met hoeveelheden tot 140 millimeter. Het droogst bleef het in het zuidwesten van het land, daar viel tussen 30 en 45 millimeter regen. Dat het landelijk iets natter werd komt voor een deel door storm Poly die op 5 juli over het land trok. Tijdens deze zwaarste zomerstorm ooit gemeten gaf het KNMI code rood af voor zware windstoten in drie provincies.