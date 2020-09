Naturalis pronkt met kroonjuwelen: ‘Wij zijn geen weggooiers’

Oudste pissebed van Nederland is 245 miljoen jaar oud en heet Gelrincola Winterswij­ken­sis

22 mei Onderzoekers hebben in een steengroeve in Winterswijk een pissebed van ongeveer 245 miljoen jaar oud ontdekt. Nooit eerder werd zo'n oud fossiel van een pissebed aangetroffen in Nederland. De onderzoekers hebben het de naam ‘Gelrincola Winterswijkensis’ gegeven.