Natuurlijk gaan jullie naar school, we zijn toch geen watjes!

Zo, de winter van 2021: die staat toch maar mooi in hun geheugens gegrift. Weet je nog, zullen ze later tegen elkaar zeggen. Toen hadden we eerst vijf weken thuis les vanwege corona en toen begon de school zomaar ineens, maar overal lag vastgestampte sneeuw en alle prut op straat was tot ijs gevroren. Andere scholen hadden toch weer vrij. Maar wij niet en papa en mama zeiden: natuurlijk gaan jullie, we zijn toch geen watjes!