Nederland drugsland: zorgen om samenwerking Mexicaanse drugsbaronnen

Dat zegt het Europese drugsagentschap in zijn zojuist gepubliceerde jaarverslag. Eurocommissaris van Binnenlandse Zaken Ylva Johansson spreekt van ‘aanhoudende escalatie in de productie van synthetische drugs in de EU, die de volksgezondheid en veiligheid in gevaar brengen’. En op basis van haar eigen experts: ,,Het is bijzonder zorgwekkend dat de partnerschappen tussen Europese en internationale criminele netwerken hebben geleid tot een record in de beschikbaarheid van cocaïne en de productie van methamfetamine op industriële schaal.”

Johansson en het agentschap bevestigen daarmee eerdere berichtgeving in het AD over steeds meer productiecentra, gerund door lokale misdaadbendes maar met technische en zakelijke inbreng van Mexicaanse drugsbaronnen. De kleinschalige lokale keukenlaboratoria waarin van oudsher grondstoffen voor methamfetamine werden geëxtraheerd uit medicijnen hebben volgens het drugsagentschap plaatsgemaakt voor grootschalige productiefaciliteiten, waarvan er in Nederland de afgelopen jaren vele tientallen zijn ontmanteld.

Winstgevender

In Nederland gaat het om twintig laboratoria en productiecentra voor cocaïne, en verder voor amfetamine (44), methamfetamine (32), MDMA (24), cathinonen (2) en ketamine (1). Een deel van de productie, met nieuwe, winstgevender productieprocessen, is voor de thuismarkt. ,,Een aantal EU-lidstaten, waaronder Tsjechië en Duitsland, meldt Nederland als waarschijnlijke bron van een deel van de methamfetamine die zij onlangs hebben ontdekt”, aldus het jaarverslag.

In algemene zin, constateert het in Lissabon gevestigde agentschap, zijn productie en gebruik van drugs na een kleine coronadip weer helemaal terug. Nooit eerder, zegt directeur Alexis Goosdeel, waren gevestigde drugs zo toegankelijk, terwijl het aantal psychoactieve stoffen, waarvan het afgelopen jaar 6,9 ton in beslag werd genomen, met elke week een nieuwe variant wordt uitgebreid. Het agentschap monitort er nu al meer dan 880.

Illegale hasj

Grote zorg is er over het gebruik van illegale hasj, die niet alleen veel sterker is dan vroeger – met gemiddeld 21 procent THC nu bijna twee keer zo sterk als wiet – maar ook synthetische toevoegingen (cannabinoïden) bevat, die zeer giftig en zelfs dodelijk kunnen zijn. Sowieso is het aantal overlijdens – meer dan 5800 – in vergelijking met de periode 2012-2020 met 82 procent toegenomen.

Meer dan 83 miljoen Europeanen of 29 procent van de bevolking hebben ooit illegale drugs gebruikt, meer mannen dan vrouwen en het meest cannabis (22 miljoen in het afgelopen jaar). Maar ook het gebruik van cocaïne is na een kleine coronadip weer historisch hoog, terwijl de rookbare variant daarvan, crack, in bijna heel Europa een stevige opmars maakt, met recordaantallen gebruikers – wijzen afvalwateranalyses in dertien Europese steden uit – in Amsterdam en Antwerpen.