Nederland haalt personeel ambassade weg uit Kiev vanwege oorlogsdreiging

De Nederlandse ambassade in de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft ‘om veiligheidsredenen’ besloten haar werkzaamheden tijdelijk te verplaatsen naar de westelijke stad Lviv. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken via Twitter.

Voor heel Oekraïne geldt een negatief reisadvies (code rood) in verband met de hoog opgelopen spanningen met Rusland, dat een grote troepenmacht heeft samengebracht langs de grens. Nederlanders die zich nog in het land bevinden worden opgeroepen ‘zo snel mogelijk’ te vertrekken.

Afgelopen week hadden al 147 Nederlanders in Oekraïne zich geregistreerd bij de ambassade in Kiev. Hoeveel Nederlanders er in het land zijn, blijft onduidelijk. Registratie is geen verplichting.

Wat de directe aanleiding is geweest om van standplaats te veranderen, is onduidelijk. Op de vraag of er in bondgenootschappelijk verband is opgetrokken om de activiteiten van de ambassade te verplaatsen, zegt een woordvoerster van Buitenlandse Zaken: ,,We hebben daarbij een eigen afweging gemaakt.’’

Om veiligheidsredenen wil de woordvoerster niets zeggen of al het ambassadepersoneel is verplaatst naar Lviv. Onduidelijk is of er nog iemand in Kiev is achtergebleven.

Navo

De Navo is gisteren ook begonnen met de evacuatie van personeel vanuit Kiev naar Lviv en naar de Belgische hoofdstad Brussel. ,,De veiligheid van ons personeel staat voorop. De Navo-kantoren in Oekraïne blijven operationeel”, zei een Navo-functionaris.

Vorige week kondigde Australië al aan de ambassade in de Oekraïense hoofdstad te sluiten. Frankrijk en Duitsland hebben hun burgers ‘dringend’ opgeroepen het land te verlaten.