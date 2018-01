'Nederland heeft het verkloot'

Veelbelovend begin

Augustus 2005. De Nederlandse pers stapt in IJmuiden aan boord van de UK 153, de eerste kotter die experimenteert met pulskor: elektrische schokjes die bodemvissen als schol en tong opschrikken en zo het net in jagen. Dat zorgt niet alleen voor minder bijvangst van ongewenste soorten, het kost de schipper ook minder brandstof dan vissen met zware kettingen die de zeebodem omploegen. Een veelbelovende techniek, dus, die de vissector en het ministerie van Landbouw graag laten zien.



Probleempje: de EU heeft vissen met elektriciteit, waar al in de jaren '70 mee werd geëxperimenteerd, in '88 verboden uit angst dat de zee te snel wordt leeggevist. Toch trekt het Nederlandse ministerie subsidie uit. Want de Nederlandse visserijsector zit in zwaar weer. Door de hoge olieprijs betalen vissers zich blauw aan brandstof, terwijl de vangstquota en prijzen laag zijn. Vissers gaan failliet of hebben geen geld voor onderhoud. Daar komt bij dat de boomkor, die de zeebodem beschadigt, onder vuur ligt. In Brussel weet Nederland een ontheffing te regelen voor meer experimenten. 5 procent van de vloot, 22 kotters, mogen met pulskor aan de slag. Nog voor de UK 153 de haven van IJmuiden uit is, geeft een verslaggever van De Keuringsdienst van Waarde zijn ontbijt prijs aan de golven. Uitgerekend op deze augustusdag is het windkracht zes. Het spookt op de Noordzee. Achteraf lijkt het een voorteken voor de storm die de vissers wacht.

Hoe een verboden techniek oprukt

Ondanks hun geldzorgen zijn weinig vissers te porren voor de methode. De pulsnetten van de eerste kotters die experimenteren, gaan om de haverklap stuk. Naarmate verder aan de techniek wordt gesleuteld, boeken de pulsvissers meer successen. Ze blijken toe te kunnen met maar de helft van de brandstof. Een besparing van duizenden euro's per week. Al snel is er een wachtlijst voor vergunningen. Ook milieuorganisaties als het WNF en stichting De Noordzee zijn voorzichtig enthousiast. Zij verwachten dat pulskor de visserij op de Noordzee kan verduurzamen, en pleiten voor gedegen onderzoek naar de gevolgen van elektrische schokken op het zeeleven.

In 2010 weet staatssecretaris Henk Bleker van Landbouw in Brussel 20 extra ontheffingen los te peuteren voor 'wetenschappelijk onderzoek'. Vervolgens ritselt zijn opvolger, staatssecretaris Dijksma, er nog eens 42 bij voor een 'nationaal pilotprogramma'. Zo is de pulskorvloot verdubbeld: 84 kotters mogen tot 2019 vissen met de officieel nog altijd verboden techniek.

Quote Een kwade campagne vol fake news van een Franse milieuclub. Pim Visser van kottersorganisatie VisNed

Hoe buitenlandse vissers steeds bozer worden

Januari 2013. In Boulogne-sur-Mer steken Franse vissers de banden van vrachtauto's van Urker vissers lek. Ze blokkeren de haven om Nederlandse schepen tegen te houden. In de ogen van de Fransen scheppen die Hollanders met hun moderne schepen de zee voor hun kust leeg. Ook kleinschalige vissers in België en Engeland hebben kritiek. Die landen hebben amper pulskotters. Doordat Nederland driekwart van het Europese tongquotum bezit, en de puls vooral voor die platvis een efficiëntere vangsttechniek is, heeft in feite alleen Nederland baat bij de innovatie.

Terwijl de Nederlandse pulsvissers recordwinsten boeken, worstelen hun concurrenten rond het Kanaal om het hoofd boven water te houden. Najaar 2017 begint de Franse milieuorganisatie Bloom zich met de kwestie te bemoeien. De actiegroep van de invloedrijke oud-journaliste Claire Nouvian schildert pulsvisserij af als een massavernietigingswapen. Die vlijmscherpe lobby slaat aan in Frankrijk, dat gehecht is aan zijn kleinschalige, artisanale visserij. Maar ook daarbuiten. Het idee dat traditionele vissertjes worden verdrukt door industriële schepen met een verboden techniek, vindt ook weerklank bij Europarlementariërs uit landen zonder kustlijn.

De genadeslag

Quote Nederland heeft het verkloot. We zijn als een olifant door de porseleinkast gegaan. Europarlementariër Bas Eickhout Dinsdag 16 januari 2018. Pulsvisserij moet verboden worden, zo bepaalt een meerderheid van het Europees Parlement. Nederlandse vissers zijn verbijsterd. Ze hielden rekening met een vermindering van het aantal ontheffingen, maar een totaalverbod?! Dat betekent het einde van de Nederlandse vissersvloot, zegt Pim Visser van kottersorganisatie VisNed. ,,Per kotter is zo'n vijf ton in pulstechnologie geïnvesteerd. De vissers, hun gezinnen en personeel hebben straks geen verdienmodel meer. Door een kwade campagne vol fake news van een Franse milieuclub.''



De Nederlandse overheid en visserijsector hebben veel te laat beseft dat ze andere landen mee moesten krijgen, verklaart de Wageningse visserijonderzoekster Marloes Kraan. ,,Het visserijbeleid is nu eenmaal een Europese aangelegenheid.''

,,Nederland heeft het verkloot. We zijn als een olifant door de porseleinkast gegaan", zegt Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). ,,We gooiden onze eigen ruiten in door de puls meteen grootschalig uit te rollen, buitenlandse bezwaren niet serieus te nemen, uit te blinken in arrogantie en harde marktpolitiek voorrang te geven op kleinschaligheid.''

Hoe nu verder?

Veel hoop voor de Nederlandse vissers lijkt er niet. In het driehoeksoverleg tussen de Europese Commissie, het Parlement en de lidstaten, dat nu begint, kunnen nog zaken gerepareerd worden. ,,Er kan nog veel veranderen", klinkt het in de omgeving van Eurocommissaris Karmenu Vella van Visserij. Anderen zien niet in hoe. Want alleen de Commissie is vóór puls. Het Parlement en de lidstaten zijn in meerderheid tegen. Bovendien: aan het eind van de rit komt de zaak terug bij het Parlement, waarschuwt de linkse Europarlementariër Younous Omarjee. ,,Dat was deze week duidelijk. De strijd is beslecht, er zit voor Nederland niks anders op dan om te zien naar alternatieve vismethoden."