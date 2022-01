Nederland in kaart: er kunnen 35.000 voetbalvelden aan groen bij

De Groene Stad Challenge is gekoppeld aan de wereldwijde ranking voor groene steden ‘Husqvarna Urban Green Space Index’. Op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt inzicht gegeven in de mate van vergroening per wijk of buurt, en waar ruimte is voor meer groen. Meliefste: ,,Vroeger telden we het aantal bomen. Maar aantallen zeggen me niks. Je kunt wel tien kleine boompjes hebben, maar je hebt meer aan een hele grote eik. Ik wil het aantal vierkante meter kroon weten’’, zegt hij verwijzend naar het bovenste deel van de boom.



Volgens Meliefste is ‘niet eerder op zo’n uitgebreide manier een nulmeting gedaan’. ,,De data geven inzicht in waar je meer kunt vergroenen. Dat geeft gemeenten ook echt handelingsperspectief.’’ Meer dan honderd gemeenten kunnen nu volgens hem ‘data-based vergroenen’. Gezien de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, gezondheid, biodiversiteit en wonen is deze challenge volgens hem ‘erg relevant’. De tv-tuinman: ,,Als het ‘s zomers warm is, kan er wel 20 graden verschil zitten tussen een plek waar het groen en koel is en de temperatuur van het asfalt: dat is hartstikke heet.’’ Dat verklaart volgens Meliefste ook het verschil in temperatuur tussen de stad en de landelijke omgeving zomers. ,,Dat kan afhankelijk van de grootte van de stad 4 tot 7 graden schelen.’’