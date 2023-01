Nederland kreeg vorig jaar 35.535 asielverzoeken, hoogste aantal sinds 2015

UPDATE Overleg tussen OM en Extinction Rebellion levert niets op, plan om A12 te blokkeren blijft

Het overleg tussen Extinction Rebellion en het Openbaar Ministerie over de aangekondigde blokkade van de snelweg A12 in Den Haag heeft niks opgeleverd. De klimaatactiegroep weigert op verzoek van de gemeente naar het Malieveld uit te wijken en houdt vast aan de plannen om zaterdag rond het middaguur de snelweg A12 in Den Haag te blokkeren.

27 januari