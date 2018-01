Nederland lift zich door de stormchaos met #stormpoolen

Ionica Smeets, hoogleraar wetenschapscommunicatie op de Universiteit Leiden, stelde het starten van de hashtag voor bij de NS en zij reageerden enthousiast. De hashtag #stormpoolen werd in het leven geroepen en binnen luttele seconden stroomden de tweets binnen van gestrande reizigers die op zoek zijn naar een lift.



,,Het is een gekke dag, dus ik dacht: ik kan het wel proberen. Misschien is er wel iemand die me mee kan nemen vandaag.” Marinka Mulder, fractievoorzitter van de PvdA in Culemborg, is een van de gestrande reizigers. Via Twitter vroeg ze om een lift van Arnhem naar Culemborg. ,,Mijn vriend woont in Arnhem, waar ik vandaag heel lang thuis gewerkt heb. Maar vanavond moet ik naar Culemborg voor raadsvergaderingen, en daar wil ik echt heel graag bij zijn.” Tot nu toe heeft haar oproep nog geen lift opgeleverd.

Voor andere Twitteraars levert het #stormpoolen beter resultaat. Menno van den Berg maakte speciaal voor #stormpoolen een Twitter-account aan en had direct beet. ,,Ik moest vanuit Rotterdam naar Utrecht en heb daarvoor dit account aangemaakt! Via mijn eerste post meteen 3 anderen lotgenoten gevonden! Erg leuk en inderdaad gezellig!"

Hans de Gruijter bood via Twitter een lift aan van Rotterdam naar Breda en kreeg veel respons. Hij biedt straks drie vrouwen de helpende hand. De Gruijter was zelf bijna ook een gestrande reiziger geweest. ,,Ik wilde eigenlijk met de trein naar Rotterdam, maar toen ik weg wilde aan het einde van de ochtend, was het treinverkeer net geklapt. Ik had een bijeenkomst in Rotterdam en die was te interessant om te missen. Dus toen ben ik maar met de auto gegaan, en heb ik de file van straks maar op de koop toe genomen.”

Quote Ik zou mensen met een anoniem profiel eerder weigeren. Hans de Gruijter

De chaotische omstandigheden in het verkeer lijken verzachtend te werken op het vertrouwen in medereizigers. Mulder zegt: ,,Het is natuurlijk altijd goed om op te letten bij wie je in de auto stapt, maar ik hoop dat juist op zo’n dag als vandaag iedereen het uit goed vertrouwen doet.” De Gruijter: ,,Ik zit straks met drie vrouwen in de auto, maar als het mannen waren geweest, had ik het ook vertrouwd. Alle mensen die reageren op Twitter staan allemaal met naam en toenaam op Twitter. Ik zou mensen met een anoniem profiel eerder weigeren en zeggen dat m’n auto al vol zit.” Inmiddels is De Gruijter alweer terug in Breda.

Ook Richard Danklof bood via Twitter enkele plaatsen in zijn auto aan. Zijn reis gaat van Roosendaal naar Amsterdam Amstel en vanaf daar weer terug naar Gilze en Rijen. Zijn vriendin is gestrand op station Amsterdam Amstel. ,,Ik werk zelf in de buurt van Roosendaal. Omdat de NS totaal geen informatie geeft, ga ik haar vanuit hier ophalen in Amsterdam. Vanuit Amsterdam rijden we dan naar huis in Gilze/Rijen. Als ik daarbij meer mensen kan helpen dan is dat mooi meegenomen, en is het ook minder stil in de auto."

Het #stormpoolen blijkt succesvol. Zo succesvol dat er een file is ontstaan voor Utrecht Centraal Station van auto's die mensen op komen halen, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID) op Twitter.

Topdrukte