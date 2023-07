Nederland likt wonden na Poly: treinen bijna overal volgens schema, alle omgewaaide bomen opgeruimd

Pedofiel Pieter C. in België na 7 jaar vrij ondanks straf van 19 jaar

De Nederlander Pieter C. is na zeven jaar cel vrijgelaten, ook al is hij met een gevangenisstraf van negentien jaar en vijftien jaar tbs in België de zwaarst gestrafte pedofiel ooit. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en De Standaard.