Nederland mag nu geen asielzoekers terugsturen naar Italië

Op basis van de Dublinverordening zouden de twee asielzoekers eigenlijk wel naar Italië teruggestuurd moeten worden. Omdat de Italiaanse autoriteiten geen opvang bieden aan deze zogenoemde ‘Dublinclaimanten’, is terugsturen nu in strijd met de mensenrechten.

De uitspraken hebben tot gevolg dat de staatssecretaris op dit moment asielaanvragen die Italië op grond van de Europese Dublinverordening eigenlijk moet behandelen, toch zelf zal moeten behandelen. De uitspraak verandert volgens een woordvoerder van het ministerie ‘aan de dagelijkse praktijk waarschijnlijk weinig’. Het aantal asielzoekers zal niet in grote getale toenemen, want Italië wilde toch al nauwelijks mensen terugnemen.

De zaken gaan over een Nigeriaanse man en een man die zegt dat hij uit Eritrea komt. De Nigeriaanse man heeft eerst drie keer in Italië asiel aangevraagd en daarna nog een keer in Nederland. De andere man is via Italië Europa binnengekomen maar heeft daar geen asiel aangevraagd. De staatssecretaris heeft de asielaanvragen niet in behandeling genomen en wil beide mannen overdragen aan Italië.