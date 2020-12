Nederland met een beetje hoop maar vooral veel zorgen 2021 in

VIDEO Eerste sneeuw is gevallen, jaarwisse­ling koud met kans op mist en (natte) vlokken

29 december De eerste sneeuw van deze winter is gevallen. In de provincie Groningen lag vanmorgen vroeg op sommige plaatsen een sneeuwlaagje van 1 tot 2 centimeter. Zelfs de wegen zijn her en der wit gekleurd en er is ook sprake van gladheid, meldt Weerplaza. Rond oud en nieuw is het volgens het weerbureau koud met soms regen en kans op een winterse bui met wellicht sneeuw die in het zuiden en zuidoosten kan blijven liggen.