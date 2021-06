Nederland mogelijk sneller verlost van mondkapjesplicht

coronavirus LIVE | Dodental in VS passeert de 600.000, Malta eerste Europese land op groen

0:32 Het coronavirus heeft in de Verenigde Staten het leven gekost aan meer dan 600.000 mensen. Hoewel de VS wereldwijd ook tot de koplopers op vaccinatiegebied behoren, deed president Biden een beroep op de Amerikanen die zich nog niet hebben laten vaccineren, zich alsnog te laten prikken. In Nederland heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken Malta op groen gezet voor reizigers. Dat betekent dat er geen veiligheidsrisico’s meer zijn. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.