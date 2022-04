Nederland niet goed voorbereid op mogelijke coronagolf in najaar: ‘Urgentie ontbreekt’

Update | met video Bosbrand met omvang van 25 voetbalvel­den op Sallandse Heuvelrug onder controle

De flinke bosbrand waarvoor de brandweer zondagmiddag voor was uitgerukt op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel is onder controle. Rond 20.45 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog wel aanwezig om na te blussen en om het gebied te controleren op kleine vuurhaarden.

24 april