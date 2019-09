‘Nederland stak miljoenen euro's subsidiegeld in dubieuze denktank’

Het gaat om het International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) in Genève, dat begin dit jaar failliet is verklaard. Dat gebeurde nadat de vier belangrijkste donorlanden, waaronder Nederland, eind vorig jaar de geldkraan dichtdraaiden. Die stap werd genomen na een vernietigend Brits rapport over de gang van zaken bij ICTSD.