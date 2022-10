Nederland tuimelt dertig plekken omlaag op Kinderrechten-index

Na 40 jaar verdachten van moord op Ik­on-journalis­ten opgepakt

In El Salvador zijn vrijdagnacht twee verdachten opgepakt van de moord op vier Nederlandse Ikon-journalisten in 1982. Dat blijkt uit berichten in Salvadoraanse media. Bronnen bevestigen het nieuws over de arrestaties aan Zembla. Een nabestaande reageert verheugd op de ontwikkelingen.

16 oktober