Nederland twee minuten stil voor oorlogsslachtoffers

Met videoIn heel Nederland is twee minuten stilte gehouden om burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen. Terwijl bijna niemand in ons land zelf nog een oorlog heeft meegemaakt, klonken voorafgaand aan de stilte waarschuwende woorden: we moeten het verleden niet vergeten.

Op 408 plekken waren officieel aangemelde herdenkingen in Nederland. In Madurodam kwamen kinderen bij elkaar, voor de Nationale Kinderherdenking. In Kamp Amersfoort was minister Wobke Hoekstra. In Loenen, op het Nationaal Ereveld, minister Kasja Ollongren. Maar natuurlijk waren even voor achten de ogen vooral gericht op Amsterdam, waar bij het monument op de Dam kransen werden gelegd. Bij de Nationale herdenking waren in het bijzijn van koning Willem-Alexander en Máxima duizenden mensen aanwezig. En allemaal waren ze stil.

Maar er werd voorafgaand ook gesproken over het verleden. Door schrijver Marcel Möring bijvoorbeeld, in De Nieuwe Kerk. Hij ging terug naar een oktoberdag in 1942, toen 500 joodse mensen werden bijeengedreven en afgevoerd. Slechts één plaatselijke winkelier schreeuwde, sprak er schade van. Maar de meeste mensen keken en waren stil. Slechts tien procent van de weggevoerde mensen overleefde de Holocaust. De helft van de overlevenden vertrok uit Nederland, zonder vertrouwen in de gemeenschap die hen zwijgend had laten gaan.

Nu, in 2023, vraagt de schrijver zich af waar die stilte vandaan kwam. Hoe buren ineens geen buren meer konden zijn. Het idee dat er maar één soort gelijk is, heeft de geschiedenis bepaald. Maar het hoeft de toekomst niet te bepalen, waarschuwde de schrijver te midden van de toenemende polarisatie die in Nederland wordt gevoeld.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema onderstreepte eerder deze donderdag nog hoe anti-joodse incidenten toenemen en refereerde aan de projectie van teksten op het Anne Frank huis, begin februari. Toen was de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ te zien. Dit is onderdeel van een complottheorie, die stelt dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De Amsterdamse recherche startte daarna een onderzoek.

Maar Möring benadrukt desondanks: ,,We kunnen een maatschappij zijn waarin de ander naast en met ons leeft zonder daarmee onze eigen overtuigingen geweld aan te doen.”

Voor zo’n maatschappij is het belangrijk het verleden te kennen, benadrukte minister Hoekstra in Kamp Amersfoort. De broer van zijn grootvader verbleef op deze plek, voordat hij naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme werd vervoerd. Kamp Amersfoort geldt als de grootste executieplaats van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar terwijl hij vertelde wist Hoekstra ook: een steeds grotere groep Nederlanders kent dat kamp niet meer. Steeds minder Nederlanders hebben zelf een oorlog meegemaakt. ,,Wij kunnen onze voorouders niet meer vragen hoe het is om niet vrij te zijn. Wel kunnen we leren van hun herinnering.”

Toch: dat het een strijd is om de herinnering levend te houden, bleek van de week wel, toen de Haagse Hogeschool in allerlijl een tentamen moest verplaatsen. Dat was gepland op donderdagavond, vier mei, en zou eindigen om acht uur, het moment waarop de stilte in Nederland neerdaalt en wordt gedacht aan alle oorlogsslachtoffers die zijn gevallen. En waarop één man in het publiek op de Dam een bord stijf omhooghield, om aan te geven waar híj aan dacht: ‘Black Genocide’, stond erop geschreven.

Tegelijkertijd biedt die vierde mei sommigen ook de mogelijkheid het verleden te leren kennen. Loewana Weiss uit Enschede, die op de Dam sprak over het lot van haar Sinti-familie, verraste velen, door te vertellen hoe ook haar voorouders slachtoffer werden tijdens de Holocaust. En ook zijzelf wist eerder veel niet, zo sprak ze. ,,Ik wist niet dat mijn familie rondzwierf in Duitsland rondzwierf toen de oorlog begon. Dat ze het woonwagenkamp opsplitsen om niet op te vallen. Dat het ene deel van het kamp verdween om nooit meer terug te komen. En het andere deel in Nederland bij circus Boltini terecht kwam in de orkestbak.” Ze wist niet, dat haar familie een bruine driehoek moest dragen, in plaats van een ster.

Maar nu weet ze het wel, kent ze haar familiegeschiedenis. Net zoals presentatrice Dieuwertje Blok, die nooit zal vergeten welk risico het jonge echtpaar nam, toen ze onderdak boden aan haar grootouders om onder te duiken en daar gisteren ook over vertelde. ,,Mijn grootouders overleefden dankzij Ans en Jaap, die hen opvingen. Ik leef dankzij hen.” En die wetenschap is niet vrijblijvend, benadrukt ze nog maar eens. ,,Het verplicht. Niet alleen bezig zijn met wat er gebeurd is, maar ook de verbinding maken met wat nu gebeurt. Wat doe je met de onverdraagzaamheid van nu?”

