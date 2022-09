Nederland weer Europees kampioen zonne-energie

De landen van de Europese Unie wekten deze zomer meer zonne-energie op dan ooit tevoren, blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van Ember Climate. Nederland is de absolute kampioen, bijna een kwart van de elektriciteit in ons land kwam deze zomer van de zon.

Binnen de unie werd tussen mei en augustus van dit jaar 99,4 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, 22 terawattuur meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De energie die extra is opgewekt via de zon, zou op de gasmarkt 29 miljard euro hebben gekost, zo is berekend. Van alle energie die tussen mei en augustus in de EU is geproduceerd kwam 12 procent van de zon, tegen 9 procent vorig jaar.

Zonne-energie essentieel voor veiligheid van Europa

,,Nu Europa wordt opgeschrikt door de gascrisis, brengt zonne-energie de broodnodige verlichting”, stelde Pawel Czyzak, analist bij denktank Ember Climate. Uit het onderzoek blijkt dat achttien van de 27 EU-landen hun eigen record braken als het gaat om hun aandeel in de geproduceerde zonne-energie. Volgens Ember is zonnestroom niet alleen goed voor het tegengaan van klimaatverandering maar door de Russische inval in Oekraïne ook noodzakelijk om minder afhankelijk te worden van aardgas. ,,Nog meer zonne-energie is essentieel voor de veiligheid van het continent en om de energierekening betaalbaar te houden.’’

Nederland is koploper; 23 procent van alle energie werd deze zomer met zonnepanelen opgewekt. Daarna volgen Duitsland (19 procent) en Spanje (17 procent). Vorig jaar was Nederland ook nummer 1. Ondanks de noordelijke ligging en minder gunstige instraling van de zon is de populariteit van zonnestroom ongekend. Ember turfde vorig jaar een toename van 30 procent van het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen.

Zonnigste zomer ooit gemeten

Er liggen meer panelen op daken maar de zomer van 2022 is ook de meest zonnige ooit gemeten en dat is te zien in de cijfers. Er werd in de eerste acht maanden van dit jaar 12,6 terawattuur (TWh) zonnestroom opgewekt. Dat is 12,5 procent meer dan in heel 2021, zo blijkt uit cijfers die energiebedrijf Zonneplan inzag.

