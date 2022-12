Nederland zo glad als een spiegel: 1 dode en tientallen gewonden

Vooral in het westen van het land was het vrijdag druk op de spoedeisende hulp. Volgens diverse ziekenhuizen, onder andere in Delft, Rotterdam en Goes, kwamen tientallen mensen op de eerste hulp terecht met botbreuken door de gladheid. Het HagaZiekenhuis in Den Haag zet zaterdag extra mensen in omdat het rekening houdt met een nieuwe toestroom van gewonden.

Ook vonden er veel auto-ongelukken plaats door bevriezing van natte weggedeelten. Op verschillende plaatsen in het hele land belandden voertuigen in het water. De meeste mensen zijn er met de schrik vanaf gekomen, maar in Zeeland kwam een persoon om het leven nadat diens auto op de kop in de sloot belandde. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk, maar het lijkt erop dat de gladheid een rol heeft gespeeld.

Volledig scherm Een vrachtwagen in Zuid-Beijerland is door de gladheid in het water beland. © ANP / ANP

Hulp van strooiwagens

Op sommige lokale wegen was het zo glad, dat hulpdiensten moesten worden bijgestaan door strooiwagens. In Rotterdam moesten strooiwagens eerst uitrukken om spekgladde wegen begaanbaar te maken voor de brandweer, die anders niet bij een brand kon komen. Volgens de ANWB zijn de doorgaande wegen goed gestrooid, maar kan het op binnenwegen nog erg glad zijn.

Medewerkers van ambulances hadden het vrijdag zo druk door de gladheid dat de Noord-Hollandse veiligheidsregio’s opriepen om voorzichtig te zijn: ,,Hierbij het dringende advies om op te letten met de fiets. Kleine straatjes en gladde stoepen vormen een risico om te vallen. Let goed op als u naar buiten gaat.”

Krantenbezorgers hadden ook last van de gladheid, waardoor op sommige plekken de krant later werd bezorgd. Thuisbezorgd heeft donderdagavond zijn eigen bezorgers in sommige steden een tijd aan de kant gehouden vanwege gladheid. Het bedrijf vond het door de ijzel niet verantwoord om bezorgers op de fiets of elektrische fiets op pad te sturen.

Dit weekend

Dit weekend wordt het waarschijnlijk niet veel warmer dan het vriespunt. ,,Daardoor dooit het op de weg ook niet echt hard, tenzij er is gestrooid. Er ontstaat condens en dat vriest dan weer op”, vertelt een woordvoerder van het KNMI. Volgens het instituut is er een grote kans dat code geel daarom nog het hele weekend zal gelden. ,,Zeker als er geen neerslag valt zie je niet zo snel dat het glad is, dat maakt deze gladheid extra verraderlijk.”

Het KNMI adviseert iedereen die naar buiten gaat dan ook om extra voorzichtig te zijn en weggebruikers om afstand te houden van elkaar.