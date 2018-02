'Nederland zou tegen stemmen bij referendum over afschaffing'

Wat opvalt in de peiling van De Hond is dat er opvallend veel CDA-stemmers tegen zijn, terwijl de partij in de Tweede Kamer juist voor stemde. Ook de D66 blijkt verdeeld te zijn, zij het op een andere manier. Het raadgevend referendum kwam er ooit mede door de politieke partij, maar zij schaft het nu ook weer af. Twee derde van de D66-stemmers kan zich in dat besluit vinden, de rest is het er niet mee eens.



Dat ongenoegen werd onder meer gisteren en vannacht geuit in Enschede. Daar werden posters beklad en een anti-D66 spandoek opgehangen met de tekst 'Van Mierlo died twice'. Een verwijzing naar de in 2010 overleden oprichter van D66 Hans van Mierlo.



Ook anderen waren niet over het besluit te spreken. Zo zei Jort Kelder bij Jinek: ,,Je mag je eigen kroonjuwelen ten grave dragen. Het is eigenlijk gewoon een afgang en dat weten ze zelf ook.''