Nederlander (22) die via website gestolen inloggegevens aanbood nog niet op vrije voeten

De website WeLeakInfo.com, die ruim 12 miljard gelekte inloggegevens aanbood, is vandaag na een gezamenlijk onderzoek van de FBI en recherchediensten uit Nederland, Noord-Ierland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, uit de lucht gehaald. Met de website werd de afgelopen jaren zeker 2 ton verdiend. Vanaf 2 dollar per dag konden gebruikers van de site de gestolen informatie inzien.



De Nederlander wordt door internationale instanties gezien als een belangrijke spil in de grootschalige handel van privacygevoelige gegevens. Na de arrestatie van de jongeman werden in Arnhem twee woningen doorzocht. In de woning van de verdachte werd apparatuur aangetroffen, die het aanbieden van de informatie via de website mogelijk maakte. Zowel de Nederlander als de Noord-Ierse kompaan blijven verdacht.



De informatie die WeLeakInfo aanbood, is niet nieuw maar afkomstig uit ruim tienduizend eerdere datalekken. De betrokkenen achter de zoekmachine hebben deze gegevens echter gebundeld. Vooral hackers gebruikten de beruchte website om zo wachtwoorden van doelwitten te verkrijgen. De gegevens zouden onder meer verkocht zijn aan cybercriminelen die toesloegen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de VS.