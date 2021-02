Nederlander (57) geeft zichzelf aan na doden echtgenote en zoon op Vlaams bungalowpark

De politie heeft woensdagochtend in Maastricht een 57-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote en zoon. De man meldde zich bij het politiebureau met de mededeling dat hij zijn vrouw en kind had neergestoken. De Belgische politie vond daarna de lichamen van de 55-jarige vrouw en de 23-jarige zoon in een bungalow van het gezin in Rekem bij Lanaken, net over de grens.

Delen per e-mail

Het gezin heeft de Nederlandse nationaliteit, maakte het Belgische parket woensdagmiddag bekend. De drie woonden in een woning op bungalowpark de Sonnevijver. De politie alarmeerde een ziekenwagen, maar eenmaal ter plaatse bleken moeder en zoon overleden. In de bungalow bevonden zich volgens het parket enkele gevaarlijke honden, die zijn opgevangen door een asiel. De politie stelt een forensisch onderzoek in.

Een buurvrouw vertelde aan media ter plaatse dat het gaat om mensen uit Maastricht, die op het park verbleven. Ze had dinsdagavond nog met deze mensen gesproken, zei ze. Vlak na 10.00 uur reden ziekenauto’s en politiewagens het park op en begon het onderzoek in de woning, aldus deze buurvrouw. Volgens haar vertoeven in het park meer mensen uit Nederland.

Hevig ruziën

Voor rechtstreekse buurvrouw Cindy was het schrikken toen ze de hulpdiensten zag. ,,Het waren hele vriendelijke mensen, waar ik graag een babbeltje mee deed”, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws. ,,Volgens mij verbleven ze hier slechts tijdelijk.” Het gezin zou er anderhalf jaar geleden zijn komen wonen. ,,De houten wanden van de chalets zijn vrij dun. Zo hoorde ik hen de laatste tijd weleens hevig ruziën.”

Voor Barbara Vandenbroek, die in één van de chalets in de buurt verblijft, komt het nieuws ook hard aan. ,,Wij kennen Ruud (de vader, red.) en Pascalle (de moeder, red.) al een hele tijd. Ik zag moeder en zoon vaak met de honden wandelen en dan deden we een praatje. Ik heb de twee zelfs gisteren nog zien wandelen met een vuilniszak volle lege flessen. De zoon zei nog vriendelijk goedendag”, zegt ze tegen de Vlaamse krant.

Dochter

Barbara heeft naar eigen zeggen nooit iets vreemds opgemerkt aan het gezin. De vader is volgens haar erg ziek. Hij zou aan suikerziekte lijden en is mager. ,,De zoon heeft nog aan gevechtssport gedaan en was stevig gebouwd. Ze hebben ook nog een dochter, maar die woont niet hier”, gaat Barbara verder. ,,Zij moet dat nieuws nu vernemen. Echt verschrikkelijk.”

Volledig scherm De hulpdiensten in het bungalowpark. © Mine Dalemans

Volledig scherm De twee lichamen werden gevonden in het bungalowpark Sonnevijver. © Mine Dalemans