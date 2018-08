Nederlander die politie tipte over Brech: 'Ik deed gewoon mijn plicht'

De man had Brech (55) al meerdere malen gezien en gesproken, toen nog niet bekend was dat er massaal naar hem werd gezocht voor betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998. Toen hij een foto van de Limburger in de media zag staan, wist hij wat hem te doen stond. ,,Toen het nieuws over hem bekend werd, kreeg ik er een naar gevoel bij. Ik heb ook een vriend van me zijn foto laten zien, vroeg hem: dat is toch die Hollander die we hier hebben gezien? Zeker weten, antwoordde hij.”

Hij belde zaterdag de politie, gisteravond viel een last van zijn schouders toen bekend werd dat Brech was aangehouden. De Nederlandse tipgever was bang dat de hoofdverdachte in de zaak van de moord op Nicky Verstappen tijdig onraad zou ruiken en alsnog snel de benen nam. „Dat was wel spannend, ja. Ik ben heel erg opgelucht dat hij nu is gepakt.” Een held voelt hij zich allerminst. „Ik heb gewoon mijn plicht gedaan.”

Tentje

Brech zat in een tentje in het bos, vlakbij een huis dat al jaren wordt bezocht door meerdere mensen. ,,Het is een soort commune, waar ik zelf ook lange tijd heb gewoond”, laat de tipgever, die anoniem wil blijven, weten aan De Telegraaf. „Hij leeft graag in de natuur, had hij me laten weten. Daarom zat hij daar.”

Hij gaat verder: „Hij zag er netjes uit, niet verwilderd of zo. Het is verder een keurige man. Hij weet veel van eetbare en medicinale planten, en vertelde niets te hebben met internet of telefoons. Zijn laatste telefoon had hij achtergelaten voor vrienden. Hij reist al maanden door Europa, liet hij weten.”

Duizenden tips

De politie kreeg meer dan duizend tips binnen, maar volgens Peter R. de Vries was er meteen het gevoel dat de informatie van de Nederlander zeer waardevol was. ,,Deze man heeft zelfs een paar keer met Brech gesproken, hij heeft goed werk verricht. De Nederlandse politie heeft contact gezocht met de Spaanse collega's en vrij kort erna is Brech aangehouden."