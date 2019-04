Nederlander durft niet over angst te praten

Om het gesprek over angst- en paniekklachten op gang te brengen, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vandaag de campagne ‘Hey! Het is oké, maak het bespreekbaar’. Staatssecretaris Paul Blokhuis vindt dat ‘in een open land als Nederland het niet zo mag zijn dat mensen zich schamen om over angst- en paniekstoornissen te praten’. Hij roept ‘iedereen op om over angst te praten’. Blokhuis: ,,Alleen wanneer wij er met zijn allen voor zorgen dat praten over angst en paniek normaal wordt, kunnen wij het taboe hierop doorbreken. En dit begint vaak met een simpel ‘hey’.’’



De mensen die wel over hun angsten praten, merken dat mensen meer begrip tonen. Ook hebben ze daardoor zelf minder last van hun stoornis.