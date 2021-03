Nederlander opgepakt voor overval op Luchthaven Keulen-Bonn, werd internationaal gezocht

In dezelfde zaak werd in februari al een 60-jarige Duitser in Nederland aangehouden. Volgens Duitse media gaat het om de beruchte crimineel Thomas Drach. Die ontvoerde in 1996 in Hamburg de steenrijke industrieel Jan Philipp Reemtsma en liet hem na het betalen van omgerekend meer dan 16 miljoen euro aan losgeld weer vrij. Drach werd tot 14 jaar cel veroordeeld, nadat hij in Argentinië was opgespoord. Hij werd in oktober 2013 vrijgelaten en verdween uit beeld.