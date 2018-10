Nederlander overschat eigen sportprestaties

De meeste mensen (63 procent) zeggen te sporten en voldoen aan de ondergrens van minimaal 12 keer per jaar. Fitnessen is populair onder jongeren. Hardlopen, fietsen en wandelen is in trek bij mensen die de 35 jaar al zijn gepasseerd.

Mensen die niet sporten, zeggen dat niet te doen omdat ze lichamelijke klachten hebben of zich er simpelweg niet toe kunnen zetten. Gebrek aan tijd is bij veel jongeren de reden om de sportschoenen niet aan te trekken.

Maar zelfs als sporten niet lukt, kan iedereen best wat meer bewegen, vinden ze bij het diabetesfonds. En dat is makkelijker dan gedacht, blijkt uit hun tips. De trap naar het werk nemen in plaats van de lift helpt bijvoorbeeld al. Of de auto niet zo dichtbij mogelijk parkeren, maar juist iets verder weg om zo het laatste stukje te kunnen lopen. Geen koffie bestellen bij die aardige collega, maar zelf halen is beter voor de conditie. Zelfs met de afstandsbediening van de tv is winst te boeken. Leg die niet standaard op de bank, maar zorg dat je er een paar meter voor moet lopen.