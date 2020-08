Nederlanders krijgen vaker kanker dan meeste andere EU-inwoners

Kanker komt in Nederland vaker voor dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Nederland staat daarmee in de Europese ranglijst op de derde plek. Alleen in Ierland en Denemarken krijgen mensen vaker de diagnose kanker. Dat Nederlanders vaker kanker krijgen, komt door verschillen in leefgewoonten en genetische kenmerken, meldt het IKNL, Integraal Kankercentrum Nederland.

In Nederland komen veel darmkanker, melanoom en borstkanker voor, evenals kankersoorten waarvoor roken een belangrijke risicofactor is, zoals slokdarmkanker, blaaskanker en longkanker, aldus het IKNL.

Vergeleken met die in andere Europese landen krijgen vrouwen in Nederland vaker kanker, vooral borstkanker en longkanker. Melanoom en darmkanker komen zowel bij mannen als vrouwen in Nederland vaker voor. Ook prostaatkanker bij mannen komt in Nederland vaker voor dan in de andere landen.

Het centrum baseert zich op informatie van het European Cancer Information System van de Europese Commissie. Die baseert zich op cijfers uit Nederland van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en de doodsoorzakenstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lichte huid

Mensen met een lichte huid die snel verbrandt bij blootstelling aan zonlicht hebben een hogere kans op het krijgen van een melanoom, geeft het IKNL aan. ,,Een lichte huid is in Nederland het meest voorkomende huidtype, dat verklaart in combinatie met ons zongedrag dat melanomen vaak voorkomen in Nederland.”

Verder verklaart volgens het centrum een hoog percentage rokers onder vrouwen enkele decennia geleden dat longkanker onder vrouwen vaak voorkomt in Nederland. Van darmkanker en borstkanker is niet duidelijk waardoor deze in Nederland vaker voorkomen dan elders.

Doordat kanker in Nederland vaker voorkomt is het niet verbazingwekkend dat ook de sterfte aan kanker hoger is dan gemiddeld, aldus het IKNL. ,,Het is echter opvallend dat bij alle kankersoorten die in Nederland vaker voorkomen dan gemiddeld, de sterfte minder van het Europese gemiddelde afwijkt.” Dat is volgens het centrum een aanwijzing voor de hoge kwaliteit van zorg, waardoor de diagnose vroeger wordt gesteld en/of de behandeling effectiever is. ,,Bij zaadbalkanker en peniskanker is de sterfte zelfs lager dan gemiddeld, terwijl in Nederland meer mannen te maken krijgen met deze kankersoorten dan elders.”

De sterfte door eierstokkanker is in Nederland hoger dan gemiddeld in de EU. Het centrum noemt dat opvallend, omdat deze kankersoort hier minder vaak voorkomt dan in de meeste andere landen. Het is niet duidelijk waardoor dit wordt veroorzaakt.

