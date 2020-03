Nederlanders trekken er ondanks corona massaal op uit en houden lang niet altijd afstand

Op verschillende plekken in Nederland was het vandaag ondanks het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven toch erg druk. Bezoekers van parken, markten en stranden bewaarden ook lang niet altijd de geadviseerde anderhalve meter afstand van elkaar. De NS komt met een waarschuwing om dat in treinen vooral wel te doen en zorgpersoneel vraagt mensen zelfs om gewoon thuis te blijven.

Het advies van de overheid is om buiten je huis een afstand van 1,5 meter tot elkaar te bewaren, in een poging de coronacrisis in te dammen. Die voor de volksgezondheid noodzakelijke afstand lijkt echter lang niet overal doorgedrongen. Zo benadrukt NS-topman Roger van Boxtel dat reizen met de trein momenteel niet is bedoeld als dagje uit, maar dat de treinen blijven rijden om mensen in vitale functies - zoals de zorg - naar hun werk te brengen.

,,Her en der toch druk in de trein. Wil iedereen voldoende afstand van elkaar houden”, schrijft hij op Twitter. ,,Voor de veiligheid/gezondheid van uw medereizigers, van de collega’s van de NS en andere ov-bedrijven en van uzelf.” Hij waarschuwt verder: ,,Als we een totale lockdown willen vermijden, moeten we verantwoordelijkheid nemen.”



Huisarts Matthijs van der Poel liet eerder vanuit Rotterdam-West al weten te schrikken van hoe mensen omgaan met de coronadreiging ,,Bij de bushalte staan mensen echt niet 1,5 meter uit elkaar.’’ Met drie coronapatiënten in twee dagen maakt hij zich zorgen.



Ook het academisch ziekenhuis in Groningen valt het op. ,,Sommige mensen zien dit blijkbaar als een grote vakantie en hebben lak aan de regels”, zegt verpleegkundige Jolien Oosting van het UMCG tegen RTV Noord. ,,We zien nog steeds mensen gezellig winkelen en in het zonnetje zitten.”

Markten

Op beelden van de Amsterdamse stadszender AT5 is te zien dat klanten tamelijk massaal naar de Dappermarkt in de hoofdstad komen. De shoppende mensen geven aan niet bang te zijn voor de risico’s of menen dat het toch maar om ‘een griepje‘ gaat. Ook op de bekende Albert Cuyp-markt was het bij vlagen druk en stonden mensen te dicht op elkaar. Beelden vanuit het Vondelpark laten zien dat mensen soms innig fysiek contact met elkaar hebben tijdens het sporten in groepjes.

Stranden

Het was vandaag ook druk op het strand in Zandvoort en in de Kennemerduinen. De politie plaatste grote mobiele matrixborden op het strand. Op de borden wordt gewaarschuwd om je te houden aan de coronamaatregelen.

Rond het middaguur was het ook redelijk druk in Noordwijk aan Zee. Omdat de viskramen wel open konden blijven, verzamelden klanten zich daar, soms te dicht op elkaar. De gemeente had al borden laten maken en geplaatst waarop staat dat mensen 1,5 meter uit elkaar moeten blijven. Dit staat ook op matrixborden aangegeven.

Bossen

Het aantal mensen dat vandaag de natuur is ingetrokken is groter dan normaal. Volgens een woordvoerster van Natuurmonumenten is het te vergelijken met een mooi paasweekeinde. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten waarschuwden vrijdag voor drukte in natuurgebieden in het weekeinde omdat vanwege het coronavirus alle sportwedstrijden en evenementen zijn afgelast en veel thuiswerkers even naar buiten willen.



Volgens de woordvoerster is het vooral in de bossen druk. ,,De mensen willen genieten van de natuur en lekker uitwaaien, maar dat gaat op sommige plaatsen ook gepaard met enige overlast als verkeerd geparkeerde auto’ s, fietsen waar het niet mag en loslopende honden. Vooral dat laatste is heel vervelend, ook omdat we midden in het broedseizoen zitten.” Heel druk is het in Noord-Brabant en dan vooral in de natuurgebieden Kampina, De Loonse en Drunens Duinen en de Oisterwijkse Bossen.

Volledig scherm Zorgpersoneel van het UMCG vraagt mensen om thuis te blijven. © UMCG