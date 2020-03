Nederlands echtpaar in kritieke toestand op Tenerife: ‘Mijn moeder kreeg geen lucht meer’

video Levenslan­ge celstraf voor Utrechtse tramschut­ter Gökmen Tanis

15:21 De rechtbank in Utrecht heeft tramschutter Gökmen Tanis een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Volgens de rechtbank is dat de enige passende straf die mogelijk is. Tanis schoot in maart 2019 vier mensen dood in de Utrechtse tram. Drie anderen raakten zwaargewond. Tanis krijgt daarmee de zwaarst mogelijke straf opgelegd.