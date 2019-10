Nederlands marineschip onderschept 857 kilo cocaïne in de Caribische zee

Het Nederlandse marineschip, de Zijner Majesteit Groningen, was op patrouille in het Caribisch gebied toen ze door een patrouillevliegtuig van de Caribische kustwacht (behorend bij het Nederlands Koninkrijk) werd gewezen op een verdacht bootje. Een helikopter werd er heen gestuurd om meer informatie te verzamelen en uiteindelijk is de smokkelboot tot stoppen gebracht. Een schip van de Amerikaanse kustwacht was daarna snel ter plaatse en nam de buit en smokkelaars aan boord. In totaal is er 857 kilogram cocaïne in beslag genomen.

De verdachten zijn ingerekend door de VS, waar ze een proces boven het hoofd hangt. Waar de verdachten vandaan kwamen kan Defensie niet zeggen, vanwege het onderzoek dat nog loopt naar de smokkelaars.