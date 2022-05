Nederlands marineschip verliest 4000 liter smeerolie in Oostzee

De NAVO-flitsmacht bestaat al sinds 2003, maar is dit jaar wegens de Russische inval in Oekraïne voor het eerst geactiveerd voor de collectieve verdediging van het bondgenootschap.

Omdat de olie in kleine delen weglekte, viel het lek niet direct op. De bemanning merkte de lekkage pas op toen al duizenden liters olie waren weggevloeid. Het lek is vervolgens gedicht, de oorzaak ervan is nog niet bekend. Het schip ligt inmiddels in Lissabon voor een havenbezoek.