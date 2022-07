Nederlands meisje (16) stiekem gefilmd op Franse camping, vader van twee kinderen verdacht

,,Toen mijn dochter aan het douchen was, zag ze na enkele minuten een ‘mobieltje’ onder de scheidingswand van de cabines verschijnen”, doet moeder Deborah van het slachtoffer het verhaal. ,,Ze heeft meteen geroepen en hoorde hoe de filmer de benen nam. Vervolgens is ze volledig in paniek en huilend naar ons gelopen om te vertellen wat er gebeurd was.”

Daarop trokken het meisje en haar ouders naar de campingreceptie. ,,Daar hebben we samen met de directie de beelden bekeken. Daarop was te zien hoe een man van rond de 40 jaar recht in de camera keek. We herkenden hem omdat we hem eerder al op de camping gezien hadden. We hebben hem dan ook meteen met de beelden geconfronteerd.”

Quote Zijn vrouw stond er gegeneerd bij en wilde de situatie eerst oplossen door gewoon zijn smartphone af te nemen, maar daar gingen we uiteraard niet mee akkoord Moeder van slachtoffer

Vader van twee kinderen

De dader zat gewoon gezellig buiten bij zijn gezin. Hij bleek vader van twee kinderen. De man ontkende eerst nog dat hij iets met de zaak te maken heeft, maar toen het zestienjarige meisje ook de teenslippers van de man kon beschrijven, ging hij door de knieën.

,,Hij stamelde dat het nog maar de eerste keer was dat hij zoiets gedaan heeft”, vertelt Deborah. ,,Zijn vrouw stond er gegeneerd bij en wilde de situatie eerst oplossen door gewoon zijn smartphone af te nemen, maar daar gingen we uiteraard niet mee akkoord”, aldus de vrouw.

Gendarmerie

De Franse Gendarmerie werd erbij gehaald en de man mocht het gaan uitleggen op het politiebureau van Fréjus. ,,Hij heeft daar vier uur vastgezeten en nadien hebben ze hem vrijgelaten. Hij moest uiteraard ook van het campingdomein vertrekken.”

Volledig scherm De gendarmerie van Fréjus. © Google Maps

Binnen het gezin heeft de vrolijke vakantiesfeer een flinke knauw gekregen. ,,We blijven nog een paar dagen hier, maar onze vakantie is uiteraard verpest door dit voorval. Voor mijn dochter was dit echt traumatisch. Zij gaat nu alleen nog in bikini douchen. Het is erg dat je tegenwoordig op je hoede moet zijn als je kinderen gaan douchen”, vertelt de moeder aangeslagen.

Het gezin voelt zich wat hulpeloos omdat ze weinig informatie krijgen van de Franse politie. Ze zullen hoe dan ook aangifte doen bij de Belgische politie, zodat deze zaak zeker een vervolg krijgt. ,,Wie weet wat die man allemaal nog op zijn computer heeft staan”, besluit Deborah.