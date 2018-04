Nederlands Satudarah-kopstuk zorgt voor opwinding in Oostenrijks ziekenhuis

Satudarah-kopstuk Michel B., die in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland vast zit in Innsbruck, zorgde zondag voor opwinding in de Tiroler-hoofdstad. B. (53) werd met symptomen van een hartinfarct naar het ziekenhuis gebracht.

In de Tiroler Tagezeitung beschrijft een ooggetuige hoe de uit Enschede afkomstige ‘Rocker-Boss’, zoals hij door de krant wordt genoemd, geboeid en onder bewaking van drie medewerkers van justitie en drie beveiligers van de kliniek de Eerste Hulppost werd binnengebracht. Daar werd B. in afwachting van onderzoek in een rolstoel gezet. Nadat B. was onderzocht werd hij echter weer afgevoerd, zonder dat opname kennelijk noodzakelijk was.

Eigenlijk had B. in Nederland vast moeten zitten. Het kopstuk van de motorclub werd begin februari aangehouden in het Oostenrijkse skidorp Gerlos. Afgelopen vrijdag had hij voor de rechter in Zwolle moeten verschijnen, maar B. is in beroep gegaan tegen zijn uitlevering. Wellicht heeft hij daar nu spijt van, want de andere vier kopstukken van Satudarah, die worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie, werden vrijdag door de rechtbank voorlopig in vrijheid gesteld.

