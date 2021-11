Nederlandse clubs succesvol in Europa: ‘Jullie zijn authentieke vreugdebrengers op het veld’

Waar we een paar jaar geleden onze meerdere zelfs in Belgische, Turkse en Oostenrijkse clubs moesten erkennen, is er nu sprake van glorietocht over de velden. In de slipstream van de CL-successen van Ajax, boeken ook Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse mooie resultaten. Voetballiefhebbers lopen de coëfficiëntenpolonaise. Wat doen deze zonnestraaltjes met onze trots en identiteit? We vragen het David Winner, de (Britse) schrijver van het boek Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football (2000) hier vertaald als Briljant Oranje, het Genie van het Nederlandse voetbal.