Nederlandse drugshandel overspoelt België

Vrouw spuugt mond vol bloed in gezicht agent

10:03 Een 19-jarige vrouw uit Zutphen heeft vanochtend in Doetinchem een mond vol bloed in het gezicht van een agent gespuugd. De vrouw, die vermoedelijk flink dronken was, had het even daarvoor aan de stok gekregen met een portier, meldt de politie op Facebook.