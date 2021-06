Nederlandse gevaartes van 60 ton staal naar Litouwen: 'Als je iets wil forceren, heb je ons gewoon nodig’

coronavirus LIVE | Minder dan 900 nieuwe besmettin­gen, recordaan­tal prikken gezet

18:11 Afgelopen week is er een recordaantal prikken gezet: bijna 1,7 miljoen. Dat zijn er 300.000 meer dan verwacht. Het aantal nieuwe coronagevallen daalt verder. Afgelopen etmaal zijn er 899 besmettingen vastgesteld. Voor het eerst sinds 10 september vorig jaar zijn er minder dan 900 positieve tests in een etmaal. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is voor de tweede dag op rij licht gestegen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Het vorige liveblog tref je hier.