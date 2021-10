Nederlandse hond met epilepsie blijkt genie: ‘Ze kan 140 speeltjes bij naam herkennen’

Toen Nalani epilepsie bleek te hebben wist Sonja even niet wat ze met de energie van haar hond aan moest. ,,Bordercollies hebben veel beweging nodig, maar als het energielevel van Nalani te hoog wordt krijgt ze een aanval”. Ze probeerde een spelletje uit met Nalani waarbij de hond de namen van speeltjes moest onthouden en ze daarna moest zoeken. Dat bleek de bordercollie ontzettend leuk te vinden. ,,Als ik haar fysiek niet kan uitdagen, dan maar geestelijk.”

Sonja legt het spelletje uit: ,,We hebben een kist vol speeltjes staan die we allemaal een naam hebben gegeven. Wanneer ik bijvoorbeeld ‘Dolly’ zeg tegen Nalani, dan duikt ze in de kist en graaft tot ze een schaapje heeft gevonden.” Waar het begon met een paar speeltjes, werden het er steeds meer. ,,We hebben een la met nieuwe speeltjes. Als ik dan zeg ‘zullen we een nieuwe doen?’ springt ze op en rent ze naar de la. Ik geef haar dan een nieuw speeltje, herhaal meerdere keren de naam en dan gaan we oefenen. Intussen herkent ze van 140 speeltjes de naam.”

Nalani omringd door haar speeltjes. Ieder speeltje weet ze bij naam te herkennen.

Genius Dog Challenge

Na de kunstjes van Nalani gedeeld te hebben in haar bordercollie Facebookclubje, raadde iemand haar aan om Nalani aan te melden voor de Genius Dog Challenge. Wetenschappers uit Hongarije waren namelijk op zoek naar honden die meer dan 25 speeltjes konden herkennen. ,,Nalani zat inmiddels op 36, dus we hebben maar meteen een mailtje gestuurd”, zegt Sonja. ,,Om spelenderwijs mee te mogen doen aan een onderzoek is natuurlijk fantastisch.”

Naast Nalani werden ook Max (Hongarije), Gaia (Brazilië), Squall (Verenigde Staten), Whisky (Noorwegen) en Rico (Spanje) uitgekozen, allemaal bordercollies. Door middel van kleine online wedstrijdjes werden de eigenaren uitgedaagd om de honden in korte tijd zo veel mogelijk nieuwe speeltjes te leren herkennen zodat wetenschappers onderzoek konden doen naar het geheugen van honden. ,,Dat werden er steeds meer”, lacht Sonja. ,,Op een gegeven moment werd er van ons gevraagd om de honden 12 speeltjes te leren in een week, dus ongeveer twee per dag. Niets moest, natuurlijk, maar het was ook voor Nalani een leuke uitdaging.” Wat bleek? ook na een paar maanden wisten de honden de namen van de speeltjes nog te onthouden.

Sonja loopt ondanks de epilepsie van het beestje nog steeds regelmatig met Nalani door het bos. Spelen met de bal zit er voor haar helaas niet in.

Het leukste vond Sonja dat ze met baasjes over de hele wereld in contact kwam. ,,We hebben een gezamenlijk WhatsAppgroepje en volgen elkaar op Instagram. Dat je een wedstrijdje kan doen met een hond uit Brazilië of Amerika is zo bijzonder.”

Meer dan een beestje

In een interview met The Guardian vertelt hoofdonderzoeker van het project, Claudia Fugazza, dat ze ook aanwijzingen hebben dat er onder andere hondenrassen genieën zijn. Zo zouden Duitse herders, pekineesjes, Australian shepherds en yorkshireterriërs ook wel eens in aanmerking kunnen komen voor de Genius Dog Challenge.

,,Ik denk dat we honden gigantisch onderschatten”, vertelt Sonja. ,,Als je er een beetje tijd en moeite voor neemt, kunnen ze zoveel meer dan je zou denken.” Ze zegt ook dat wetenschappers haar hebben verteld dat deze honden wel echt een gave hebben. ,,Nalani is gewoon ontzettend slim”, zegt Sonja trots. ,,De wetenschappers vinden haar bijzonder, maar Nalani blijft voor mij altijd gewoon Nalani.”

