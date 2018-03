'Nederlandse jeugd begint later aan seks door social media'

Sociale media spelen een belangrijke rol bij het later beginnen aan seks door de Nederlandse jeugd. Dat concludeert kenniscentrum Rutgers uit vervolgonderzoek op de grootschalige enquête waaruit vorig jaar bleek dat de helft van de ondervraagde jongeren pas op hun 18de voor het eerst geslachtsgemeenschap had.

In het vervolgonderzoek werden 47 jongens en meiden in de leeftijd van 16 tot 25 jaar met verschillende achtergronden ondervraagd. Ze gaven volgens Rutgers aan dat het door social media gemakkelijker is om te flirten maar dat dit niet betekent dat ze makkelijker seks hebben. Integendeel. De drempel om in het echt op iemand af te stappen is groot.

'En juist van de fase van ‘akward’ stiltes, gestuntel met zoenen tot de eerste verkering leren jongeren hoe relaties werken en wie ze zelf zijn daarin. Ze krijgen reële verwachtingen en kunnen zelfvertrouwen opbouwen voor hun latere relaties. Dat dat proces een jaar opschuift is natuurlijk geen enkel probleem, maar dat wordt het wel als ze de taal en het zelfvertrouwen missen om seksuele relaties aan te gaan", aldus het kenniscentrum op het gebied van seksualiteit.

Druk

De jongeren gaven tevens aan dat ze ook op seksueel vlak druk van ouders en maatschappij ervaren om goede keuzes te maken en alleen seks te hebben als ze er echt klaar voor zijn. 'Onzekerheid en angst om te falen remt het experimenteren met seks. En de norm rond de eerste keer seks is dat het speciaal moet zijn, met iemand waar ze verkering mee hebben', zegt Rutgers in een vanavond verspreid persbericht.

Experimenteren doen de jongeren dan ook niet met zomaar iemand. 'De online vijver is groot, en de keuze daardoor immens. En door sociale media is veel zichtbaarder wat je doet. Met name meisjes geven aan dat ze bang zijn dat ze ‘exposed’ worden, dat er beelden of informatie over hen online komen. Dat maakt hen extra voorzichtig.'

Ondervraagde homo- en biseksuele jongeren gaven volgens Rutgers aan te wachten met zoenen en seks uit angst voor blikken van de omgeving. 'Lesbische meisjes lopen minder risico op reacties dan homoseksuele jongens.'

Leeftijdsgrens alcohol

De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar speelt ook rol, zegt het kenniscentrum. 'Daardoor gaat een deel van de jongeren sinds 2014 op latere leeftijd uit en sommigen beginnen pas met zoenen en experimenteren als ze uitgaan. Voor laagopgeleide jongeren geldt dat minder; zij geven aan dat ze toch wel aan drank komen en zelf feestjes geven. Daar wordt dan volop gezoend.'